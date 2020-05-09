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Vatandaşlar kısıtlamaya uydu, sokaklar sessizliğe büründü

Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde vatandaşların sokağa çıkma kısıtlamasına uyması sonrası sokaklar sessizliğe büründü.

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde vatandaşların sokağa çıkma kısıtlamasına uyması sonrası sokaklar sessizliğe büründü.


24 ilde başlayan 2 günlük sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında Malkara ilçe merkezinde vatandaşların karara uyduğu gözlendi. Kısıtlama sonrası sessizliğin hakim olduğu sokaklarda, başı boş hayvanların rahatça gezip, oyun yaptığı görüldü. Polis ekipleri de devriye atarak, denetimlerini sürdürüyor.

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