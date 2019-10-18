Vatandaşlara ve öğrencilere deprem eğitimi verildi

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi ve Ergene Belediyesi ortaklığında Velimeşe Mahallesi'nde bulunan vatandaşlara ve öğrencilere uygulamalı deprem eğitimi verildi.

Vatandaşları ve öğrencileri deprem konusunda bilgilendirmek amacıyla Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi ve Ergene Belediyesi ortaklığında olası bir deprem anında ve sonrasında yapılması gerekenler uygulamalı olarak anlatıldı.

Vatandaşlar, yaşam alanlarının küçük bir örneğinin oluşturulduğu deprem tırlarında eşyaların duvar ve zeminlere sabitlenmesinin önemini, deprem yaratacağı korku ve şoku nasıl aşacakları gibi konuları 6 büyüklüğünde yaşatılan deprem canlandırması ile bilgilendirildi. Eğitimde ayrıca depreme hazırlık aşamasında nelere dikkat edilmesi, deprem çantasında nelerin bulunması gerektiği gibi hayati öneme sahip konulara da dikkat çekildi.

Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel Deprem Simülasyon Tırında gerçekleşen eğitime vatandaşlar ile birlikte katılarak, “Bölgemiz deprem bölgesi ve bizler bu bilince sahip olarak deprem anında ve sonrasında neler yapacağımızı bilmeliyiz. Depreme hazırlıklı olmalıyız, ilimiz birinci dereceden deprem kuşağı içinde yer alıyor. Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi ve Ergene Belediyesi ortaklığında Velimeşe halkımıza deprem sırasında ve deprem sonrasında yapılması gerekenler ile ilgili eğitimler verdik. Eğitimlerimiz önümüzde ki günlerde diğer mahallelerimizde de devam edecektir” dedi.

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Deprem Simülasyon Tırı, 21 Ekim Ulaş, 22 Ekim Sağlık, 23 Ekim Yeşiltepe, 24 Ekim Marmaracık ve 25 Ekim tarihinde Vakıflar Mahallelerinde deprem öncesi ve sonrası konuları hakkında vatandaşlara ve öğrencilere eğitim verecek.