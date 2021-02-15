Vatandaşların karla imtihanı

Tekirdağ'da yaklaşık 24 saat boyunca etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Bu sabah saatlerinde dışarı çıkan yaya ve sürücüler buzlanmış yollarda zor anlar yaşadı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarından sonra Tekirdağ'da yaklaşık 24 saat boyunca kar yağışı etkili oldu. Dün gece saatlerinde kar yağışı etkisini kaybederken, soğuk hava nedeniyle sokak aralarında bulunan karlar buz tuttu. Sabah saatlerinde işyerlerine gitmek amacıyla evlerinden çıkan vatandaşlar, zor anlar yaşadı. Kimi zaman buzlu sokaklarda yere düşen vatandaşlar ayağa kalkamayınca, kayarak ilerlemeye çalıştı. Termometrelerin eksi 5 derece gösterdiği Tekirdağ donuyor.

Yağan karla ilgili açıklamada bulunan vatandaşlar, “Herhalde 2 gün daha devam edecek. Bereket yağdı. Ama eksi 5 şu anda Tekirdağ'da hava sıcaklığı hissedilen. Karın yağması berekettir. Ekinler coşacak inşallah. Allah bugünlerimizi aratmasın” dedi.