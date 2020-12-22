İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Vatandaştan çöp tepkisi

Tekirdağ’ın Malkara ilçesi sakini Ahmet Efe, çöp konteynerlerinde tıka basa dolmuş çöplerin kaldırıma saçılmış vaziyette olmasına tepki gösterdi.

Tekirdağ'ın Malkara ilçesi sakini Ahmet Efe, çöp konteynerlerinde tıka basa dolmuş çöplerin kaldırıma saçılmış vaziyette olmasına tepki gösterdi.


Hacıevhat Mahallesi'nde yaşayan Ahmet Efe, 14 Kasım Caddesi üzerindeki polis karakolu karşısında bulunan çöp konteynerlerinde birikmiş çöplerin kaldırıma yayıldığını, kötü kokuya yol açtığını ve geç alındığını belirtti. Apartman sakinleri olarak çöp pisliğinden bir hayli rahatsız olduklarını dile getiren Efe, bina önündeki çöp konteynerlerinin başka bir yere taşınmasını istedi.


Belediyenin bir an önce soruna çözüm bulması gerektiğini ifade eden Ahmet Efe, “Şehrin işlek noktasında bu görüntü hiç yakışmıyor. Çöplerin geç toplandığını görüyoruz. Kokudan camı açamıyoruz, mağduruz” diye konuştu.


Yaşanan rahatsızlığın iletilmesi üzerine, Malkara Belediyesi'ne bağlı temizlik ekibi tarafından kısa süre sonra konteynerdeki çöpler temizlendi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.