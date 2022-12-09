İhlas Haber Ajansı

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Veliler o kreşe akın etti

Tekirdağ’da görüntülerin ve iddiaların yayınlanmasının ardından, ÇOSB yönetimi, öğrencilere şiddet uygulayan 2 öğretmeni görevden alırken, veliler de çocuklarını almak için kreşe akın etti.

Tekirdağ'da görüntülerin ve iddiaların yayınlanmasının ardından, ÇOSB yönetimi, öğrencilere şiddet uygulayan 2 öğretmeni görevden alırken, veliler de çocuklarını almak için kreşe akın etti.


Özel ÇOSB Kreş ve Gündüz Bakımevi'nde bazı öğretmenlerin çocuklara şiddet uyguladığı iddiaları ve şiddet görüntüleri yürekleri sızlattı. Görüntülerin ve iddiaların yayınlanmasının ardından, ÇOSB yönetimi, öğrencilere şiddet uygulayan 2 öğretmeni görevden alırken, veliler de çocuklarını almak için kreşe akın etti.


Veliler, “Biz evlatlarımızı sizlere emanet ettik. Bu görüntüleri nasıl açıklayacaksınız? Bizim çocuklarımıza bunu yapanın adalet karşısında hesap vermesi gerekiyor. Şikayet olmasına rağmen bu insanları hala neden işte tutuyorsunuz?” diyerek tepkilerini dile getirdi. Kreş yönetiminin ve ÇOSB yönetiminin olaya duyarsız kalmasına da tepki gösteren veliler, çocuklarını kreşten aldı.

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