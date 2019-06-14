Velimeşe Çok Programlı Anadolu Lisesi'ne STEAM Alanı açıldı

Ergene'nin Velimeşe Mahallesi'nde yer alan Velimeşe Çok Programlı Anadolu Lisesi'ne çoklu zeka türlerine ve disiplinler arası geçiş sağlamaya yönelik bir eğitim modelini ifade eden STEAM Alanı açıldı. Açılışa Ergene Kaymakamı Fatih Kızıltoprak da katıldı.

Çoklu zeka türlerine ve disiplinler arası geçiş sağlamaya yönelik bir eğitim modelini ifade eden, 4C eğitim modeli üzerine kurulu bu sistem, öğrencilerin iletişim, iş birliği ve eleştirel düşünme gibi 21. yüzyıl becerilerine sahip bireyler olarak yetişmelerini hedefliyor.

STEAM uygulamaları ile öğrencilerin fen bilimleri, matematik ve çeşitli sanat dallarının ortaya koyduğu kuramsal bilgileri teknoloji ve mühendislik eğitimi ile harmanlayarak düşündüğünü hayata geçirebilmesi, hayata değer katacak ürünler ve projeler ortaya koyabilmesi amaçlanıyor.

Velimeşe Anadolu Lisesi STEAM Alanı'nda bu becerileri geliştirmeye yönelik olarak fen bilimleri laboratuvarı, kodlama atölyesi, kütüphane ve müzik odası oluşturuldu. STEAM Alanının açılışına Ergene Kaymakamı Fatih Kızıltoprak ile ilçe protokolü de katıldı.

2015-2017 yılları arasında iki ERASMUS+ projesi gerçekleştiren Velimeşe Anadolu Lisesi'nde düzenlenen program kapsamında e-Twinning bünyesinde ulusal düzeyde 15 farklı okulla ortak yürütülen Kültürel Zaman Yolculuğu adlı projeye ilişkin de tanıtım gerçekleştirdi. Okulun Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni Filiz Balnak ve İngilizce Öğretmeni Güler Çetin'in koordinatörlüğünde toplam 15 öğrencinin katıldığı ve Kültürel Zaman Yolculuğu adı verilen proje ile öğrencilerin okuma alışkanlığı geliştirilerek Türk ve dünya edebiyatının klasik eserlerindeki soyut kültürel miras unsurları yazı, dramatizasyon ve çeşitli Web2 araçlarını kullanarak dijital ortama taşındı. Öğrencilerin 7 aylık çalışma neticesinde ortaya koydukları ürünleri tanıtan afişler ve dört derginin tanıtıldığı e-twinning alanı da proje kapsamında oluşturuldu.