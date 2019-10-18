İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Velimeşespor, Bayburt deplasmanına konuk oluyor

TFF 2.

Lig Kırmızı Grup'un 9. haftasında Ergene Velimeşespor, Karadeniz temsilcisi Bayburt Özel İdare Spor takımı ile pazar günü Genç Osman Stadyumu'nda saat 14.00'te karşı karşıya gelecek.


Tekirdağ'ı, Lig Kırmızı Grup'ta başarıyla temsil eden Ergene Velimeşespor bu hafta sonu Bayburt deplasmanına konuk olacak. Ligde 11 puanla 9. sırada bulunan Bayburt Özel İdare ile karşılaşacak olan Ergene Velimeşespor Bayburt deplasmanında galibiyetten başka bir şey düşünmüyor. Ergene Velimeşespor ligde oynamış olduğu 8 maç sonunda 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 4 mağlubiyet alarak toplamış olduğu 8 puanla 13. sırada bulunuyor. Zorlu Karadeniz deplasmanında Bayburt Özel İdare Sporu yenerek 3 puan almak isteyen Ergene Velimeşespor ligde üst sıralara çıkmak istiyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.