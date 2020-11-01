İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Vidanjörle kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde meydana gelen feci kazada sürdüğü aracın içerisinde sıkışan sürücü hayatını kaybetti.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde meydana gelen feci kazada sürdüğü aracın içerisinde sıkışan sürücü hayatını kaybetti.


Kaza, Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesine bağlı Barbaros Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 21 yaşındaki M.E. hakimiyetindeki 34 NS 2794 plakalı vidanjör Kumbağ istikametinden Tekirdağ istikametine seyir halinde olduğu esnada, karşıdan gelen ve şerit ihlali yaptığı iddia edilen 43 yaşındaki K.B. isimli sürücünün idaresindeki 59 ADC 807 plakalı kamyonet ile kafa kafaya çarpıştı. Kazaya karışan kamyonet sürücüsü K.B. araçların çarpışmasının etkisi ile kamyonetin içerisinde sıkıştı. Kazayı gören çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede kaza bölgesine gelen ekipler alanda çalışma başlattı.



Çıkarıldı ama kurtarılamadı


İtfaiye kaza kırım ekipleri, kamyonette sıkışan K.B.'yi kurtarmak için çalışma başlattı. İtfaiye ekiplerinin çalışması ile sıkıştığı yerden güçlükle çıkarılan K.B. olay yerinde yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Kaza bölgesinde güvenlik önlemleri alan jandarma ekiplerince ise kazayla ilgili soruşturma başlatılarak, vidanjör sürücüsü gözaltına alındı. .


Ayrıca kaza anı çevredeki güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.