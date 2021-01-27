VIP araçla Avrupa'ya kaçarken yakalandılar

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerince, İstanbul-Tekirdağ güzergahını kullanarak göçmen kaçakçılığı yaptığından şüphelenilen C.A.'nın kullandığı 34 AJA 844 plakalı lüks VIP minibüs Çorlu kavşağından itibaren takip edilerek Beyazköy mevkiinde durduruldu. Durdurulan minibüs içerisinde 3'ü 18 yaşından küçük olmak üzere toplam 9 Suriyeli düzensiz göçmen yakalandı. Olayla ilgili gözaltına alınan C.A.'nın Tekirdağ Emniyetindeki işlemleri sürüyor. Araç içerisinde yakalanan düzensiz göçmenler işlemlerinin tamamlanması için Tekirdağ İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.