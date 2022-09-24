Virajı alamayan araç ağaçlık alana uçtu, sürücü kayıplara karıştı

Tekirdağ Çorlu'da virajı alamayan kamyonet, ağaçlık alana uçtu. Ekipleri harekete geçiren kaza nedeniyle sürücü olay yerinde bulunamadı.

Kaza, Havuzlar - Türkgücü yolu üzeri su deposu mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, Çorlu istikametine seyrederken virajı alamayan kamyonet, ağaçlık alana uçtu. Yoldan geçenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve ambulans çağrıldı.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, bir süre çevrede yaralı şahıs aradı. Ancak şahsın olay yerinden kaçtığı ortaya çıktı. Kaza yapan araç ise kullanılamaz hale geldi.