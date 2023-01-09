Virajı alamayan kamyon devrildi: 2 yaralı

Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde virajı alamayan kamyonun devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, Çerkezköy yolu ile Önerler yolunun birleştiği Velimeşe girişinde meydana geldi. Çorlu'dan Çerkezköy istikametine seyrederken Önerler yoluna sapan Ç.K. idaresindeki 59 TT 516 plakalı geri dönüşüm malzemesi yüklü kamyon, virajı alamayarak devrildi.

Kaza sonrası kamyon şoförü ve yanında yolcu olarak bulunan S.Ş. yaralandı. Yaralı vatandaş, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili jandarma tarafından soruşturma başlatıldı.