Virüs turizmi de etkiledi

Tekirdağ'a gelen yabancı turist sayısında bir önceki yıla göre büyük düşüş yaşandı.

Çin Halk Cumhuriyeti'nden bütün dünyaya yayılan korona virüs salgını ülkeleri birçok açıdan tehdit etmeye devam ediyor. Korona virüs salgını turizm alanını da büyük oranda etkiledi. Korona virüs sebebiyle Tekirdağ'a gelen yerli ve yabancı turist sayısı bir önceki yıla göre büyük oranda düştü.

Tekirdağ'a geçen yıl gelen yabancı turist sayısı ile bu yıl gelen yabancı turist sayısı arasında binlerce fark var. Aynı düşüş yerli turist istatistiklerinde de yaşandı.

Tekirdağ Kültür ve Turizm İl Müdürlüğünce paylaşılan verilerde, 2019 yılında yabancı turist sayısı 30 bin 123, yerli turist sayısı ise 148 bin 826 olmak üzere toplamda kente 178 bin 949 turist geldi. Korona virüsün Türkiye'de de ortaya çıkması ile birlikte gelen yerli ve yabancı turist sayısında büyük düşüş yaşandı. 2020 Kasım ayına kadar Tekirdağ'a gelen yabancı turist sayısı ise 8 bin 584, yerli turist sayısı 114 bin 71 olmak üzere toplamda 122 bin 655 kişi olarak açıklandı.