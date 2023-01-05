Vitrininde fare gezen fırına cezai işlem uygulandı

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde bir simit fırınında meydana gelen görüntüler dolayısıyla zabıta müdürlüğü ekipleri ile Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri denetim yaptı. Fırına, "hijyen kurallarına uyulmadığı" gerekçesiyle bin 295 lira idari para cezası kesilirken, eksiklerin giderilmesi için de 15 gün süre verildi.

Olay, Öztrak Caddesi'ndeki bir simit fırınında meydana geldi. İddiaya göre, simit fırını kapandıktan sonra gece saatlerinde ortaya çıkan bir fare, beslenmek için fırındaki ürünler üzerinde gezmeye başladı. Fırındaki simit hamurunun üzerinde bir süre gezinen fare beslenmeye çalışırken, o anlar çevreden geçen bir vatandaşın kamerasına yansıdı.

Denetim yapıldı

Zabıta müdürlüğü ekipleri ile Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, söz konusu fırını denetledi. Gerekli tedbirlere uyulmadığı gerekçesiyle fırınla ilgili tutanak tutuldu ve bin 295 lira idari para cezası kesildi. Ayrıca işletmeye, eksiklerinin giderilmesi için 15 gün süre verildi.