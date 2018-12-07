X-Trail Kupası yarışları Çorlu'da yapılacak

yarışı, Trakya Offroad Kulübü Derneği (TRAKOFF) tarafından Çorlu Belediyesi işbirliğiyle 8-9 Aralık tarihlerinde Şahpaz Mahallesi'nde bulunan Çorlu Belediyesi Offroad Yarış Pisti'nde gerçekleştirilecek.

Bu yıl mahalli statüde gerçekleştirilen tek araçlı X-Trial formatının son yarışı olan organizasyonun ilk günü, 8 Aralık Cumartesi günü saat 12.00'de başlayacak ve 17.00'ye kadar devam edecek. Ekiplerin zorlu arazi şartlarındaki mücadelesine sahne olacak ikinci gün ise saat 12.30'da başlayacak. Zorlu parkurlarda tek başlarına mücadelece edecek olan ekiplerin mücadelesi, saat 17.30'daki ödül töreniyle son bulacak.

Yarışmaya katılacak araçlar prototip ve extreme olarak iki kategoride yarışacak. Her kategori için ayrı klasmanlar yapılacak ve dereceye girenler ödüllendirilecek.