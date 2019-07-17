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Yaban hayatı fotokapanda

Tekirdağ’da yaban hayatı fotokapanlara yansıyarak tespit ediliyor.

Tekirdağ'da yaban hayatı fotokapanlara yansıyarak tespit ediliyor. Yapılan başarılı çalışmalarda yaban hayvanlarının popülasyonlarında bir artış olduğunu gözlemledi.


Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü teknik ekiplerince Tekirdağ, Kırklareli ve Edirne illerinde av koruma ve kontrol çalışmaları ile biyolojik çeşitlilik takibi, biyolojik kaçakçılık önleme çalışmaları kapsamında çalışmalar devam ediyor.


Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü teknik ekipleri yaban hayatını izleme çalışmaları kapsamında ilçelerin tamamında, karaca, kurt, tilki, porsuk, çakal, sansar, şah kartal, siyah leylek vb. yaban hayvanlarının varlığını ve üremelerini tespit ederek, söz konusu yaban hayvanlarının popülasyonlarında bir artış olduğunu gözlemledi.



Çalışmalar başarılı şekilde devam ediyor


Tekirdağ Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Şube Müdürlüğünce yapılan açıklamada, “Yaban hayvanlarının kaçak avcılığı, yırtıcı baskısı ve kırsal yaşamın yaban hayatı üzerindeki etkilerinin minimuma indirilmesi ve önlenmesi ile ilgili yapılan çalışmaların olumlu etkilerinin gözlenmesi, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünün koruma faaliyetlerinin özverili çalışmalarının neticesi ve ödülüdür” denildi.

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