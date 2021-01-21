Yaban hayatına yarım ton yem bırakıldı

Tekirdağ'ın yüksek kesimlerinde kış mevsimi şartlarında yiyecek bulmakta sıkıntı yaşayan yaban hayvanları için 500 kilogram yem bırakıldı.

Tekirdağ Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü, mevsim şartlarından dolayı yaban hayatı yemleme çalışmalarına devam ediyor. Kar yağışı sonrası havaların da iyice soğuması üzerine doğada yaşayan yaban hayvanlarının aç kalmaması için doğaya yem bırakılıyor. Saray ilçesi Güngörmez Devlet Avlağı içerisinde yapılan yemleme çalışmalarında 400 kilogram besi yemi ile 100 kilogram ot-yonca balyası yemlemesi yapıldı.