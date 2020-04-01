Yabancı öğrencilerden “Evde kal” mesajı

Tekirdağ'da Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (TÖMER) okuyan yabancı öğrenciler, “Evde kal Tekirdağ, Evde kal Türkiye” mesajı içeren video çekerek sosyal mesafeye uyma çağrısı yaptı.

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Öğr. Gör. Dr. Uğur Özgür, “Üniversitemizde okuyan yabancı uyruklu öğrencilerle birlikte "Evde kal Tekirdağ, Evde kal Türkiye" videosu oluşturduk. Öğrencilerimiz ve öğretim görevlilerimizle birlikte hep beraber "Evde kal Türkiye" diyoruz ve herkese sağlıklı günler diliyoruz” şeklinde konuştu.