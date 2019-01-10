İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Yabani kanatlı hayvan operasyonu

Tekirdağ’da doğadan kaçak olarak toplandığı tahmin edilen çok sayıda kanatlı yaban hayvan ele geçirildi.

Tekirdağ'da doğadan kaçak olarak toplandığı tahmin edilen çok sayıda kanatlı yaban hayvan ele geçirildi. Olayla ilgili şüphelilere 44 bin 820 TL para cezası kesildi.


Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Şubesi tarafından yakalanan ve doğadan kaçak olarak toplandığı tahmin edilen yaban hayvanları Tekirdağ Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne teslim edildi.



Hayvanlar doğaya geri salınacak


Söz konusu hayvanların bir kısmının rehabilite edilmek üzere Hayvanat Bahçesine sevk edileceği öğrenilirken, Türkiye doğasına ait olan türler ise Şube Müdürlüğü rehabilitasyon biriminde veteriner kontrolünde bakımları yapılıyor. Yaban hayvanları tedavilerinin tamamlanmasının ardından doğaya salınacak.



44 bin lira ceza


Konuyla ilgili şüphelilere 41 bin 206 TL tazminat ile 3.614 TL idari para cezası olmak üzere toplamda 44 bin 820 TL ceza kesildi.


Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki sorgularının ardından serbest bırakıldıkları öğrenildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.