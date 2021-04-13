Mücadele çalışmaları kapsamında yabani otlar ilaçlanarak bertaraf ediliyor.

Çalışmalarla yabani otların yayılmasının önüne geçilmesi, zararlı böceklerin, yılan, kertenkele gibi hayvanların ve bakterilerin üreme alanlarının oluşmasının engellenmesi hedefleniyor. Yabani otla mücadele kapsamında ilaçlamanın yanı sıra ot biçme ve temizlik çalışmaları da gerçekleştirilirken, salgın sürecinde vatandaşların kısıtlı sokağa çıkma sürelerinde zararlılarla karşı karşıya kalmaması için ciddi bir çalışma yürütülüyor.

Süleymanpaşa Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü Parklar ve Bahçeler Biriminden konuyla ilgili yapılan açıklamada; Altınova Mahallesi ile startı verilen yabani ot mücadelesinin ilçe geneline yayılarak genişletileceği ifade edilirken, Altınova Mahallesi'nin tüm sokaklarında, parklarda ve boş alanlarda ilaçlama çalışmaları gerçekleştirildiği belirtildi. Mücadele çalışmalarının belirli bir program dahilinde sürdüğü ancak vatandaşlardan gelen şikayet ve taleplerin de değerlendirildiği hatırlatılırken, her türlü, ilaçlama, ot biçme ya da benzer talepler için Süleymanpaşa Belediyesi Ak Çözüm Merkezi aracılığıyla ya da 0 282 259 59 59 numaralı çağrı merkezinden bilgi alınabileceği kaydedildi.