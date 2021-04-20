İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Yağışlar kaza getirdi

Tekirdağ’ın Muratlı ilçesinde etkili olan yağış, beraberinde kazayı da getirdi.

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde etkili olan yağış, beraberinde kazayı da getirdi.


Olay, akşamüstü saat 18.30 sıralarında Muratlı-B.Karıştıran karayolu üzerinde Ballıhoca Mahallesi sapağı mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre; Ö.S. sevk ve idaresindeki 41 YL 761 plakalı otomobil, yağışlardan ötürü kayganlaşan zeminin etkisiyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini yitirmesi sonucu kontrolden çıktı. Yoldan çıkan otomobil takla attı.


Kazada şans eseri kimse yaralanmazken, araçta maddi hasar meydana geldi.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.