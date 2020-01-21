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Yakalanan hırsızlık şüphelisinin 5 suçtan arandığı ortaya çıktı

Tekirdağ’ın Marmaraereğlisi ilçesinde gözaltına alınan hırsızlık şüphelisinin 5 ayrı suçtan arandığı ortaya çıktı.

Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde gözaltına alınan hırsızlık şüphelisinin 5 ayrı suçtan arandığı ortaya çıktı.


Marmaraereğlisi İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Araştırma ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, ilçede meydana gelen evden hırsızlık olaylarını aydınlatmak üzere geniş çaplı araştırma başlattı. Yapılan çalışmalarda şüphelinin F.B. olduğu belirlendi. Bahçelievler Mahallesi'nde yakalanarak gözaltına alınan şüphelinin 'kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde bulundurmak', 'nitelikli olarak konut dokunulmazlığının ihlali', 'hükümlü veya tutuklunun kaçması', 'başkasına ait kredi kartının kullanılması' suçlarından da aranması bulunduğu belirlendi. Emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen F.B., çıkartıldığı mahkemece tutuklandı. Zanlının evinde yapılan aramada ele geçirilen çalıntı eşyalar ise sahiplerine teslim edildi.

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