Yakalanmamak için bunu bile yapmışlar: Tuvalet pisliğine uyuşturucu saklamışlar

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde zanlılar, yakalanmamak için tuvalet pisliğine bile uyuşturucu saklamışlar.

Çorlu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen ve 3 ay boyunca devam eden çalışmalarda gençleri zehirleyen uyuşturucu satıcılarına geçit verilmedi. Operasyonda 'Larissa' adlı uyuşturucu köpeği de görev aldı. Halk arasında Kore Mahallesi olarak da anılan Hıdırağa Mahallesinde polisin yaptığı aramada adreste eklentilerinin yanı sıra tuvalet pisliğinin içinden bile uyuşturucu çıktı. Atamalarda satışa hazır halde 109 fişek eroin, bonzai adı verilen sentetik kannabinoid, 29 adet şeffaf poşet içerisinde yaklaşık 1 kilo 350 gram esrar maddesi ele geçirildi.

25 ayrı yakalamada 32 şüpheli şahıs gözaltına alınırken bu kişilerden A.Ç. F.Y. B.B. M.Ç. ve S.M. adlı 5 kişi tutuklandı.

Ayrıca önceki gün de aynı bölgede önceden tespit edilen 7 şüpheli şahsın yakalanmasına yönelik operasyon yapan polis ekipleri

7 kişiyi gözaltına aldı. Bu kişilerin evlerinde ve üzerlerinde yapılan aramalarda satışa hazır halde 26 fişek eroin, 1 adet hassas terazi, uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 27 bin 600 TL para ve 94 adet tabanca mermisi ele geçirildi.

Adli mercilere sevk G.Ç. ve Ç.Ç. İsimli şahıslar Adli Kontrol Şartıyla serbest bırakılırken, G.Ç. H.A. R.T. S.A. ve E.K. isimli şahıslar tutuklanarak cezaevine gönderildi.