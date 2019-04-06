Yakıtı biten araçlarını iten baba ve oğluna seyir halindeki başka bir araç çarptı: 2 yaralı

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde seyir halindeki otomobilin benzini bitti. Baba ve oğlu, akaryakıt istasyonuna aracını iterek götürdükleri sırada seyir halindeki bir araç çarpıp kaçtı.

Kaza, Hayrabolu yolu üzeri Erenler girişinde meydana geldi. İddiaya göre, seyir halindeki Murat Balkır'ın (61) kullandığı 34 YM 9276 plakalı otomobilin benzini bitti. Sürücü Murat Balkır ve yanında bulunan oğlu Olcay Balkır (33), otomobili iterek benzinliğe götürdüğü sırada, aynı yönde seyreden başka bir araç arkadan çarpıp kaçtı.

Kazada hurdaya dönen araçta Murat Balkır ve oğlu Olcay Balkır yaralandı. Olay yerine gelen ambulanslarla baba ve oğlu Malkara Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazaya karışan aracın yakalanması için çalışma başlatıldı.