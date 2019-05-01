Yamaç paraşütü milli parklar ile buluştu

Yamaç Paraşütü Milli Parklar İle Buluşuyor” etkinliği düzenlendi.

Yeniköy Mevkisi Kartaltepe Tabiat Parkı'nda gerçekleşen etkinlikte DJ performansları, Grup Beynelminel Konseri, İllüzyonist Abidin Özçelik'in İllüzyon Gösterisi, NKÜ Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Evren Cabi'nin “Tekirdağ Bitki Hazinesi“ Resim Sergisi katılımcıların beğenisine sunuldu.

Yöresel ikramlar ile katılımcıların damak tadına da hitap eden “2. Yamaç Paraşütü Milli Parklar İle Buluşuyor” etkinliğinde Namık Kemal Üniversitesi Halkoyunları Ekibinin Gösterisi büyük beğeni topladı.

Etkinlik sonunda açıklamalarda bulunan Tekirdağ Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel yamaç paraşütünün şehrimiz için önemine değindi. Yüksel; “Türkiye'nin en iyi yamaç paraşütü parkurlarından birine sahibiz. Yamaç paraşütü şehrimizin tanıtımı açısından çok önemli. Bu yıl 2.'si düzenlen Yamaç Paraşütü Milli Parklar İle Buluşuyor etkinliği gibi şehrimizi başarıyla tanıtacak etkinliklere Süleymanpaşa Belediyesi olarak her zaman desteğe hazırız.” açıklamasında bulundu.

Başkan yüksel'e plaket takdim edildi

Öte yandan, Başkan Yüksel'e katkılarından dolayı plaket takdim edilirken Başkan Yüksel'de “Emeği geçen herkese halkım adına teşekkür ederim” diye konuştu.