İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Yanan geri dönüşüm konteynırını vatandaşlar söndürdü

Tekirdağ’ın Muratlı ilçesinde geri dönüşüm konteynırında çıkan yangın vatandaşlar tarafından söndürüldü.

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde geri dönüşüm konteynırında çıkan yangın vatandaşlar tarafından söndürüldü.


Yangın, saat 16.30 sıralarında Muradiye Mahallesi Nazım Sav Caddesi üzerinde Çarşı Camii önünde meydana geldi. İddiaya göre, cadde üzerinde bulunan geri dönüşüm konteynırına atılan sigara izmaritinden çıktığı tahmin edilen yangında, demir kafes içerisinde bulunan atık kartonlar tutuştu. Olayı gören çevre sakinleri yangın tüpleri ile alevlere müdahale ederek yangını söndürdü. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekibi ise soğutma çalışması yaptı. Geri dönüşüm konteynırı yangında hasar gördü.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.