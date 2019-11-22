Yangın paniği vatandaşı sokağa döktü

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde bir apartmanın çatısından yükselen dumanlar paniğe neden oldu.

Edinilen bilgiye göre, Gazibey Mahallesi Künkçeşme Caddesi üzerinde bulunan bir binanın çatısından yoğun dumanlar yükseldi. Dumanları fark eden vatandaşlar itfaiyeye haber verdi.

Çevredeki vatandaşı korkutan olayda yangının bacadan çıktığı öğrenildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

Tedbir alınması gerektiğine dikkat çeken itfaiye ekipleri, olası baca yangınlarına karşı vatandaşları uyararak, baca temizliği yapmaları gerektiğine değindi.