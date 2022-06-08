İhlas Haber Ajansı

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Yangın tatbikatı gerçeğini aratmadı

Tekirdağ Valiliği ve AFAD Tekirdağ İl Müdürlüğü koordinesinde, Muratlı Kaymakamlığı tarafından gerçekleştirilen tatbikat film sahnelerini aratmadı.



Tatbikata katılan ekipler, Muratlı Organize Sanayi Bölgesi'nde bir fabrikada çıkabilecek muhtemel bir yangın senaryosunu canlandırdı. Yangın alarmının devreye girmesi ile ilk olarak binadaki işçiler güvenli bir şekilde tahliye ettirilerek toplanma alanında bir araya geldi. Olay mahalline dakikalar içerisinde çok sayıda emniyet, itfaiye, TREDAŞ ve sağlık ekipleri sevk edildi. Tatbikat, katılanlar tarafından meraklı gözlerle izlendi. İtfaiye ve sağlık ekiplerinin sözde yangına müdahalesi film sahnelerini aratmadı.

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