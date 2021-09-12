Yangına 3 metrelik duvara tırmanarak müdahale ettiler

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde bir inşaat alanının bahçesinde çıkan yangına itfaiye ekipleri 3 metrelik duvara tırmanarak müdahale etti.

Süleymanpaşa ilçesinde bir inşaat alanının bahçesinde dumanlar yükseldiğini fark eden duyarlı vatandaşlar, hemen itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine kısa sürede gelen ekipler, inşaat alanının bahçesinin kapısına yönelerek içeriye girmeye çalıştı. İçeri girmeye çalışan itfaiye ekipleri, zincirle kilitli olan kapılarla karşılaştı. Bunun üzerine itfaiye erleri giderek büyüyen yangına müdahale etmek için yaklaşık 3 metrelik duvara tırmandı. Duvara çıkan itfaiye eri, itfaiye aracının hortumunu uzatarak, çıkan yangını daha fazla büyümeden söndürdü.