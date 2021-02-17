Yangından piknik tüpü patladı

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde evin kazan dairesinde çıkan yangında patlayan piknik tüpü tedirgin etti.

Olay, sabah saat 10.00 sıralarında Muratlı'nın Yukarısevindikli Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre; bir evin kazan dairesinden yükselen alevler, içerdeki iki küçük tüpü patlattı. Patlama seslerini duyan ve yangını gören çevre sakinleri durumu itfaiyeye bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına hızla müdahale ederken, 112 acil servis ekipleri ve jandarma ekipleri de olay yerinde hazır bulundu. Kimsenin yaralanmadığı yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangının çıkış nedeni ise araştırılıyor.