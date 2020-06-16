Yanlışlıkla eşinin ayağını ezdi

Tekirdağ'da yanlışlıkla eşinin ayağını otomobille ezdiği kadın hastanelik oldu.

Olay, Muratlı ilçesinde dün öğle saatlerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre; Muradiye Mahallesi Mithatpaşa Caddesi üzerinde bir anlık dikkatsizlik neticesinde eşi Aysel İ.'nin ayağını aracının tekeriyle ezen sürücü T.İ., durumu fark edince hemen aracı durdurarak 112 Acil Sağlık ekiplerine haber verdi. Adli olay olabileceği ihtimali üzerine polise de haber verildi. Yaralı kadın olay yerine gelen ambulansla Muratlı Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Öte yandan, sürücü T.İ. ise ifadesi alınmak üzere Cumhuriyet Polis Merkezi Amirliği'ne götürüldü. Sürücü hakkında, ‘Tedbirsizlik ve dikkatsizlik sonucu (Taksirle) yaralamak' suçundan işlem yapılması beklenirken, şikayet olmasa da hakkında kamu davası açılacağı öğrenildi.