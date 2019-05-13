Yapılandırılan borçların 5. taksit ödemesinde son gün 31 Mayıs

taksit ödemelerinin 31 Mayıs Cuma günü sona ereceğini söyledi.

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Çorlu Belediye Başkan Yardımcısı Adnan Kum, vatandaşları yapılandırma borçları konusunda uyararak, “6736, 7020 ve 7143 sayılı Kanun hükümlerinden faydalanarak belediyemize olan borçlarını yapılandıran vatandaşlarımızın söz konusu yapılandırmadan faydalanma haklarını kaybetmemeleri için 31 Mayıs 2019 tarihine kadar borç taksitlerini yatırmaları gerekmektedir. Taksit ödeme tahsilatları belediye hizmet binamızdaki ve Yenice Mahallemizde bulunan hizmet noktamızdaki veznelerde yapılmaktadır. Söz konusu ödemeler ayrıca sicil numarasıyla idaremizin www.corlu.bel.tr adresli kurumsal web sitesi üzerinden sanal pos uygulaması kullanılarak kredi kartıyla yapılabilmektedir. Vatandaşlarımız 444 99 59 numaralı iletişim hattımızı arayarak çağrı merkezimizden ilgili borçlarını öğrenebilirler” dedi.