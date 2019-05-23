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Yapılandırma ve taksit ödemelerinde son gün 31 Mayıs

Çorlu Belediye Başkan Yardımcısı Adnan Kum, 2019 yılı Emlak Vergisi, Çevre ve Temizlik Vergisi ile İlan ve Reklam Vergisinin 1.

taksit ödemeleri ve 6736, 7020 ve 7143 sayılı kanunlar kapsamında yapılandırılan borçların 5. taksit ödemelerinin 31 Mayıs 2019 Cuma günü sona ereceğini hatırlatarak, doğabilecek mağduriyetlere karşı vatandaşları uyardı.


Emlak, İlan ve Reklam ile Çevre Temizlik Vergisi, 6736, 7020 ve 7143 sayılı kanunlar kapsamında yapılandırılan borçlar için 6736 sayılı Kanunun 14. taksiti, 7020 sayılı Kanunun 12. taksiti ve 7143 sayılı Kanunun 5. taksit ödemelerinin 31 Mayıs 2019 Cuma günü mesai bitimine kadar devam edeceğini belirten Çorlu Belediye Başkan Yardımcısı Adnan Kum yaptığı açıklamada, "Vatandaşlarımız belediyemize olan borçlarını kanun hükümlerinden faydalanarak yapılandırmışlardı. Söz konusu yapılandırmadan faydalanma haklarını kaybetmemeleri için 31 Mayıs 2019 tarihine kadar borç yapılandırma ve taksitlerini yatırmaları gerekiyor. Vatandaşlarımız 444 99 59 numaralı iletişim hattımızı arayarak çağrı merkezimizden ilgili borçlarını öğrenebilirler" dedi.


Başkan Yardımcısı Kum, veznelerde yaşanabilecek olası yoğunluğun göz önüne alınarak ilgili ödemelerin son güne bırakılmaması konusunda uyarıda bulundu.

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