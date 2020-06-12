Yapımı devam eden okul inşaatlarında inceleme

Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, Süleymanpaşa Kaymakamı Harun Kaya ile birlikte, Süleymanpaşa ilçesinde yapımı devam eden ve yüzde 90'ı tamamlanan, 2020-2021 eğitim öğretim yılında faaliyete geçmesi planlanan, 14 bin metrekarelik alan içerisinde 16 derslik+200 öğrencilik pansiyon ve konser salonundan oluşan eğitim binaları kompleksine sahip Güzel Sanatlar Lisesi inşaatında incelemelerde bulundu.

Vali Yıldırım, inşaatın son durumu hakkında, İl Milli Eğitim Şube Müdürü Erol Ağırtaş'tan bilgi alarak, çalışmaların hızlandırılması ve herhangi bir aksaklığa mahal verilmemesi yönünde talimat verdi.

Ardından Kızılay tarafından yaptırılan, 4 derslikli, 80 öğrenci kapasiteli anaokulunun inşaatını gezilerek, Tekirdağ Kızılay Şube Başkanı Hamiyet Çizen'den okul inşaatının son durumu hakkında bilgi alındı.

Vali Yıldırım, ayrıca Milli Eğitim Bakanlığınca yıkım kararı verilmiş Tekirdağ Anadolu Lisesi Pansiyonu ve yıkım tamamlanan Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi alanında incelemelerde bulunarak, yıkım ve sonrası işlemlerde gerekli tedbirler alınması ve güvenliğin ön planda tutulması yönünde talimat verdi.

Vali Yıldırım'ın ziyaretleri sırasında İl Milli Eğitim Müdür V. İlhan Koçer ve Süleymanpaşa İlçe Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Atilla da hazır bulundu.