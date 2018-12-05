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Yaralara merhem olmaya hazırlar

Trakya Kalkınma Ajansı 2018 Yılı Teknik Destek Programı kapsamında, Tekirdağ Devlet Hastanesinde gerçekleştirilen "Yara Bakım Eğitimi ile Yaralara Merhem Olacağız" eğitimi tamamlandı.

Trakya Kalkınma Ajansı 2018 Yılı Teknik Destek Programı kapsamında, Tekirdağ Devlet Hastanesinde gerçekleştirilen "Yara Bakım Eğitimi ile Yaralara Merhem Olacağız" eğitimi tamamlandı.


Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkan Vekili Uzm. Dr. Aykut Demirkıran, "Tekirdağ Devlet Hastanesi basınç yaraları, tüm dünyada sağlık çalışanlarının yoğun çaba içinde olduğu önemli bir sağlık sorunudur. Basınç yaralarının tedavisi güç ve maliyeti yüksektir. Bu nedenle en etkin ve ucuz tedavi, önlemektir. Bu amaçla, Trakya Kalkınma Ajansına Temmuz-Ağustos dönemi teknik destek başvurusunda bulunduk ve yara bakım eğitimimize destek almaya hak kazandı. Yara bakımı önleme, stoma hemşireliği konularında kanıt temelli uygulamalara yönelik bilgi ve becerilerin arttırılması amacıyla, 2 grup şeklinde, her gruba 28 saat toplam 56 saatlik eğitim verilmiş olup, 50 kişi bu eğitimi tamamlayarak belge almaya hak kazandık. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezine, eğitimimizin etkili ve verimli geçmesini sağlayan Dr. Öğretim üyesi Ayşegül Savcı ve Dr. Öğretim Üyesi Kevser Karacabay'a ve projemize destek veren Trakya Kalkınma Ajansına teşekkür ediyorum" dedi.


Belge törenine, Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanvekili Uzm. Dr. Aykut Demirkıran, Personel, Destek Hizmetleri Başkanı Zafer Soykırılı ve hastane yöneticileri katıldı.

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