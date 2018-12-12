Yaralı ata ilk müdahaleyi belediye ekipleri yaptı

Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde ayağından yaralı halde bulunan ata Ergene Belediyesi sahip çıktı. Ergene Belediyesi sorumlu veteriner hekiminin ilk müdahalede bulunduğu at tedavi edildi.

Ergene Belediyesi Zabıta ekipleri önceki gün Çerkezköy yolu üzerinde ayağından yaralanmış bir at buldu. Yol kenarında bulunan at, zabıta ekipleri tarafından güvenli bir yere alındı. Sol arka ayağından yaralanan atın durumu hakkında Ergene Belediyesi sorumlu veterinerine bilgi verildi.

Kısa sürede olay yerine gelen Ergene Belediyesi sorumlu veteriner hekimi Ahmet Sezer tarafından yaralı ata ilk müdahalede bulunuldu. Yapılan müdahalede atın köpekler tarafından saldırıya uğradığı ve bunun sonucunda sol arka ayağından yaralandığı tespit edildi. İlk müdahalesi yapılan at daha sonra Veliköy Mahallesi'nde bulunduğu belirlenen sahibine teslim edildi.