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Yaralı Pelikan kurtarıldı

Tekirdağ’da doğada yaralı halde bulunan yaralı pelikan tedavisi tamamlandıktan sonra doğaya salındı.

Tekirdağ'da doğada yaralı halde bulunan yaralı pelikan tedavisi tamamlandıktan sonra doğaya salındı.


Duyarlı vatandaşlar tarafından Süleymanpaşa ilçesi Yazır Gölet'inde yaralı Pelikan olduğuna dair yapılan ihbarlar Tekirdağ Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerini harekete geçirdi. Olay yerine giden ekipler, yaralı Pelikan'ı kontrollü, bir şekilde alarak müdürlüğe getiri. Tedaviye alınan Pelikan'ın kanatlarında yara olduğu tespit edildi. Tedavisi tamamlanan Pelikan doğa ortamına geri salındı.

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