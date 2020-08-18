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Yaralıya yardım etmek yerine olay yerini terk etti

Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde pat pat ile çarpışan motosikletli yaralandı.

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde pat pat ile çarpışan motosikletli yaralandı. Kaza sonrası pat pat sürücüsü yardım etmek yerine olay terini terk etti.


Kaza, Malkara - Hayrabolu yolu üzeri Erenler mevkiindeki Göztepe Mezarlığı ayrımında meydana geldi. İddiaya göre, ilçe merkezi istikametine seyreden Ali Rıza Önal (37) yönetimindeki 60 ABG 024 plakalı motosiklet sollama yaptığı sırada ‘pat pat' diye tabir edilen tarım aracı ile çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle motosiklet takla atarak, şarampole yuvarlandı. Kaza sonrası yaralanan motosiklet sürücüsü Önal, olay yerine gelen ambulansla Malkara Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.


Olay yerinde konuşan görgü tanığı bir vatandaş, kazaya karışan patpatın yaralıyı bırakıp, olay yerini terk ettiğini ifade etti.


Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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