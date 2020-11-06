Yardım kampanyasına destek olan firmalara teşekkür belgesi

Ergene Kaymakamı Mehmet Emin Taşçı, yaşanan Covid-19 salgını nedeniyle ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere Ergene Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'na yaptıkları ayni ve nakdi yardımlardan dolayı Ergene-1 OSB içerisinde faaliyet gösteren bir ilaç sanayi fabrikasını ziyaret ederek, fabrika adına Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Vildan Kumrulu'ya teşekkür belgesi verdi.