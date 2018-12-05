İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

"Yarını İnşa Et" eğitimi

Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı (TTGV) tarafından geleceğin işgücü ve ülkenin yarınları olan öğrenciler ve öğretmenleri içim "Yarını İnşa Et" adıyla Tekirdağ’da eğitim düzenlendi.

Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı (TTGV) tarafından geleceğin işgücü ve ülkenin yarınları olan öğrenciler ve öğretmenleri içim "Yarını İnşa Et" adıyla Tekirdağ'da eğitim düzenlendi.


"Yarını İnşa Et" adıyla düzenlenen Eğitim ve Dijital Dönüşüm programı kapsamında Tekirdağ'daki 35 öğretmene Tekirdağ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde kodlama ve robotik üzerine eğitim verildi. Eğitime gönüllü olarak katılan 35 öğretmene, TTGV tarafından Robotistan'ın katkılarıyla teknoloji kiti verildi.


Eğitimde gönüllü öğretmenlere arduino ve arduino IDE konularında bilgiler verildi. Set-Up ve Loop fonksiyonları tanıtımı yapıldı ve basit kullanımı gösterildi. Blink, Buton, Led, Potansiyometre uygulamaları yapıldı. Eğitimin sonunda ortaya çıkarılan prototip robotlar yarıştırıldı. Dereceye giren robotların sahiplerine madalya ve tüm eğitime katılan öğretmenlere belgeleri Şube Müdürü İbrahim Çakal tarafından verildi.


Eğitim sonrasında 1 hafta içerisinde eğitim alan öğretmenler tarafından 9, 10. ve 11. sınıf öğrencilerinden 5 kişilik ekipler oluşturulacak ve hazırlanan projeler ile çalışır prototipleri yarıştırılmak üzere TTGV'ye gönderilecek.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.