"Yarını İnşa Et" eğitimi

Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı (TTGV) tarafından geleceğin işgücü ve ülkenin yarınları olan öğrenciler ve öğretmenleri içim "Yarını İnşa Et" adıyla Tekirdağ'da eğitim düzenlendi.

"Yarını İnşa Et" adıyla düzenlenen Eğitim ve Dijital Dönüşüm programı kapsamında Tekirdağ'daki 35 öğretmene Tekirdağ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde kodlama ve robotik üzerine eğitim verildi. Eğitime gönüllü olarak katılan 35 öğretmene, TTGV tarafından Robotistan'ın katkılarıyla teknoloji kiti verildi.

Eğitimde gönüllü öğretmenlere arduino ve arduino IDE konularında bilgiler verildi. Set-Up ve Loop fonksiyonları tanıtımı yapıldı ve basit kullanımı gösterildi. Blink, Buton, Led, Potansiyometre uygulamaları yapıldı. Eğitimin sonunda ortaya çıkarılan prototip robotlar yarıştırıldı. Dereceye giren robotların sahiplerine madalya ve tüm eğitime katılan öğretmenlere belgeleri Şube Müdürü İbrahim Çakal tarafından verildi.

Eğitim sonrasında 1 hafta içerisinde eğitim alan öğretmenler tarafından 9, 10. ve 11. sınıf öğrencilerinden 5 kişilik ekipler oluşturulacak ve hazırlanan projeler ile çalışır prototipleri yarıştırılmak üzere TTGV'ye gönderilecek.