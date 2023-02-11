Yarıyıl tatilindeki 2 üniversiteli kız öğrenci depremde hayatını kaybetti

Üniversitenin İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü 4'üncü sınıf öğrencilerinden Ayşe Çinkılıç, memleketi Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde, Peyzaj Mimarlığı Bölümü 4. sınıf öğrencilerinden Gülistan Aktürk ise Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremde hayatlarını kaybetti.

Üniversite tarafından her iki kız öğrenci için başsağlığı mesajı yayımlandı.