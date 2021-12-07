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Yasadışı silah imalathanesi kurmuşlar

Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde bir adrese düzenlenen operasyonda yaşadığı kurulan silah ve mühimmat imalathanesinde çok sayıda silah ve fişek ele geçirildi.

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde bir adrese düzenlenen operasyonda yaşadığı kurulan silah ve mühimmat imalathanesinde çok sayıda silah ve fişek ele geçirildi.


Tekirdağ'ın Malkara ilçesi Balabancık Mahallesinde ikamet eden F.S. isimli şahsın ikametinin alt katında bulunan depoyu silah ve mühimmat üretim atölyesine çevirdiğine dair alınan duyum üzerine Malkara İlçe Jandarma Komutanlığı ve KOM İstihbarat ekiplerince söz konusu adrese operasyon gerçekleştirildi.


Malkara Cumhuriyet Başsavcılığından alınan arama kararına istinaden şüphelinin ikametinde yapılan aramada 3 adet torna tezgahı, 5 adet ruhsatsız tabanca 5 adet ruhsatsız av tüfeği, 410 adet tabanca fişeği, 140 adet av tüfeği fişeği ele geçirildi. Malkara Cumhuriyet Savcısından alınan talimatları doğrultusunda F.S. gözaltına alınarak, soruşturma başlatıldı.

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