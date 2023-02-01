Yasak bitti, karides dolu teknelerle limana döndüler

Marmara Denizi'nde karides yasağının sona ermesiyle Tekirdağlı balıkçılar, karides dolu teknelerle limana döndü.

Marmara Denizi'nde 1-31 Ocak tarihleri arasında her türlü istihsal vasıtası ile karides avcılığının yasak olması sebebiyle bir aydır karidese ağ atmayı bekleyen Tekirdağlı balıkçılar, dün gece itibarıyla yasaktan sonra ilk ağlarını attı. Ağları atan balıkçılar, tekneleri karidesle dolu şekilde limana dönüş yaptı. Bugünden kalan zamanı karides temizlemekle geçiren balıkçıların temizledikleri karideslerin yaklaşık 80 liradan tezgahlara gelmesi bekleniyor.

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu, "Yaklaşık bir ay süren yasağın ardından balıkçılar karides avcılığına başladı. Bugün bereketli bir gün oldu. Bundan sonraki süreçte 3 ay karides avcılığına devam edeceğiz. Vatandaşlarımıza taze ve uygun balık yedirmeye devam edeceğiz" diye konuştu.