Yaşanmış kadın hikayeleri yazıya dökülecek

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen kadınların gözüyle yaşanmış kadın hikayelerinin kaleme alındığı öykü yarışmasına Türkiye'nin dört bir yanından katılım devam ediyor.

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Türkiye'deki kadın sorununa dikkat çekmek, kadınların yaşadığı sorunlara karşı toplumda duyarlılığı arttırmak, kadınların yaşadığı gerçek hikayelerin geniş kesimler tarafından duyurulmasını sağlamak ile kadınların aileleri ve çevreleri ile daha güçlü bir iletişim kurmasının yolunu açmak amacıyla “Bir Kadın Hikayesi” Öykü Yarışması düzenliyor. Yapılacak değerlendirme sonucunda 10 bin Birincilik ödülü, 7 bin 500 TL İkincilik ödülü, 5 bin TL Üçüncülük ödülü ve 3 bin TL de Mansiyon ödülü verilecek. Ayrıca, yine değerlendirme sonucunda yayınlanmaya değer bulunan eserler Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi tarafından basılacak olan “Bir Kadın Hikayesi: Yaşanmış Kadın Öyküleri Seçkisi”nde yer alacak.

Kadınların kaleminden kadın profilleri

Kadın yazarlara açık olan ve güçlü kadınlar, ezilen kadınlar, örnek kadınlar, kahraman kadınlar, çileli kadınlar, başarılı kadınlar, kimsesiz kadınlar gibi konular çerçevesinde aileden ve çevreden derlenen öykülerin yazılması beklenen yarışmaya başvuru için www.tekirdag.bel.tr web sitesinden yarışma şartnamesinin edinilmesi gerekiyor.

“Büyükşehir belediyesi olarak her daim kadınlarımızın yanında olduk”

Konu ile ilgili açıklama yapan Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi olarak kadınların toplumda yaşadıkları sorunların takipçisi olduklarını belirterek, “Biz sosyal belediyecilik anlayışını benimsemiş bir büyükşehir belediyesiyiz. Bu anlayıştan yola çıkarak kadınlarımızın her daim yanında ve kendilerinin destekçisi konumundayız. Gerek istihdam, gerek ilçelerimizde hayata geçirdiğimiz kadın dayanışma evleri gerekse de kadın üreticilerimize verdiğimiz destek bu duruşumuzun örneklerinden bazılarıdır. Kadınlarımızın yaşadıkları sorunları ya da ortaya koydukları başarıları, kahramanlıkları anlatmaya, toplumda paylaşmaya ihtiyaçları var. Çünkü sorunlar paylaşıldıkça, dayanışma içinde olundukça giderilebilir. Başarıları ise ne kadar çok örneklendirirsek başka kadınlara o kadar fazla ilham kaynağı olacaktır. Biz de bu amaçla ‘Bir Kadın Hikayesi Öykü Yarışması'nı düzenliyoruz. Amacımız kadınların kendi öykülerini kendilerinin anlatmasını sağlamak ve onları hem sanat alanında hem de toplumda görünür kılmak. Ben şimdiden tüm katılımcılara başarılar diliyorum” dedi.