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Yaşlı adam ağaçtan düşüp yaralandı

Tekirdağ’ın Kapaklı ilçesi İsmetpaşa Mahallesi’ndeki bir sitenin bahçesinden kozalak toplamak isteyen yaşlı adam, 6 metre yüksekteki ağacın tepesinden düşerek yaralandı.

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesi İsmetpaşa Mahallesi'ndeki bir sitenin bahçesinden kozalak toplamak isteyen yaşlı adam, 6 metre yüksekteki ağacın tepesinden düşerek yaralandı.


Durumu fark eden apartman görevlisi, 112 Acil Servis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ambulansla Kapaklı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Cumali B. (52) adlı şahsın, ardından Çerkezköy Devlet Hastanesi'ne sevk edildiği öğrenildi.


Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.

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