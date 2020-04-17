Yaşlı adam polisi çileden çıkardı, dönüp dolaşıp aynı yere geldi

Tekirdağ'da polis ekiplerinin denetimleri sırasında alkollü olduğu iddia edilen bir şahıs hiçbir uyarıyı dikkate almadan dönüp dolaşıp aynı yerde yatmaya çalıştı. Polisi çileden çıkaran vatandaş ekipler gittikten sonra yine aynı yere geldi.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri ve Süleymanpaşa Belediye Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından korona virüs salgınının önlenmesi ve alınan tedbirlere uyulması amacıyla ilçe genelinde market, fırın, pazar yeri, büfe, yoğun olarak alışveriş yapılan cadde, sokaklar gibi yerlerde sosyal mesafe kuralı, maske kullanımı zorunluluğuna ilişkin denetim gerçekleştirdi. Denetimler sırasında vatandaşların oturmaması için bankların kaldırıldığı parkta yatar vaziyette bir vatandaşın görülmesi üzerine polis ekipleri yaşlı adamın yattığı bölgeye doğru gitti. Vatandaş polisin ısrarlı çağrılarına kulak vermeden yatmaya devam etti. Bir süre sonra olduğu yerden kalkan yaşlı vatandaş polisin ‘Evine git' çağrılarına duyarsız kalmaya çalıştı. Alkollü olduğu iddia edilen şahsın yapılan kimlik kontrolünde, daha önce aynı alanda yatarken evine gitmesi yönünde uyarıldığı öğrenildi.

Daha sonra ayağa kalkıp uzaklaşmaya çalışan vatandaş, ayakta durmakta zorluk çekince polis ekipleri yardımcı olmaya çalıştı. Bulunduğu alandan uzaklaştırılan şahıs polisin uzaklaştığını fark edince tekrar aynı alana geldiği görüldü.