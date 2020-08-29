Yaşlı çifti feci kaza ayırdı: 1 ölü, 1 ağır yaralı

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde yolcu minibüsüyle otomobilin çarpıştığı kaza sonrası 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de ağır yaralandı.

Kaza, Malkara - Süleymanpaşa yolu üzeri Yenice Mahallesi kavşağında meydana geldi. Malkara istikametine seyreden Murat G. yönetimindeki 59 ADA 768 plakalı yolcu minibüsü, Yenice mahalle merkezinden kavşağa çıkış yapan Ahmet Çiftçi (80) yönetimindeki 59 ET 848 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kaza sonrası hurdaya dönen otomobilin sürücüsü Ahmet Çiftçi yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamazken, araçta bulunan eşi Fikriye Çiftçi ise ağır yaralandı.