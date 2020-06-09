Yaşlı kadına dehşeti yaşatan gaspçılar tutuklandı

Tekirdağ'ın Çerkezköy İlçesinde 2 genç, alışverişten dönen kadının poşetlerini taşıyarak evine kadar bıraktı. Tekrar aynı kapıya gelen gençlerin yaptıkları akıllara durgunluk getirdi. Yaşlı kadını evine kadar takip eden şahıslar, kadının bileziklerini soymaya çalıştı.

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde yaşlı kadını yardım süsü vererek bileziklerini soymaya çalışan 2 şahıs polis ekiplerinin titiz çalışması sonucunda yakalandı

Bileziklerini almaya çalıştılar

Kadını evine kadar bırakan şüpheli şahıslar, Tekrar aynı eve gelerek kapı zilini çaldı. Kapıyı açan M.K. isimli kadın karşısında kendisine yardım eden 2 genci görünce şaşkınlık geçirirken, gençler kapı açılır açılmaz kadının kolundaki bilezikleri çalmaya çalıştı. Kolundaki bilezikleri çalındığı esnada M.K. isimli kadın yaralandı. Kadının çığlıklarını duyan komşular yardıma koşarken, gaspçılar bilezikleri alamadan kaçtı. Gaspçıların kadına yardım ettiği anlar ve kaçtığı anlar güvenlik kameralarına da yansıdı.

O anlar saniye saniye kameralara yansıdı

Bunun üzerine polis ekiplerine haber verilmesi üzerine, ekipler şüpheli şahısları bulmak için çalışma başlattı. Polis ekipleri güvenli kameralarını incelediğinde şahısların M.D. ve T.Z. olduğunu tespit etti. Kimlikleri tespit edilen her iki şahsın ikametine operasyon düzenlenerek şahıslar gözaltına alındı. Asayiş Büro Amirliğine gerekli işlemleri için getirilen şüphelileri, bugün adliyeye çıkarıldı. Şahıslar çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.