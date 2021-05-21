Yaşlı kartı çıkartacağı vaadiyle vatandaşları dolandıran zanlı tutuklandı

Tekirdağ'ın Çorlu ve Süleymanpaşa ilçelerinde kendisini belediye çalışanı olarak tanıtıp vatandaşları “Yaşlı kartı çıkaracağız” diyerek 12 bin 200 TL ve 600 euro dolandıran zanlı tutuklandı.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ve Çorlu ilçelerinde kendisini belediye çalışanı olarak tanıtan bir kişi, yaşlı kartı çıkarma vaadiyle vatandaşları 12 bin 200 TL ve 600 euro alarak dolandırdı. Vatandaşların şikayeti üzerine çalışma başlatan Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, zanlının E.D. isimli şahıs olduğunu belirledi. İstanbul'da yakalanarak gözaltına alınan şüphelinin üzerinde ele geçirilen bin 930 TL müştekiye teslim edilmek üzere muhafaza altına alınırken, şüphelinin üzerinden bir de polis logolu sahte basın kartı çıktı. Emniyetteki işlemlerinin adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.