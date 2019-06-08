Yaşlı teyzeden büyük başarı

Uluslararası Kiraz Festivalinde en iyi kirazlar yarıştı. Yarışlara katılan yaşlı teyze iki yıldır birinciliği kimseye kaptırmıyor.

Tekirdağ'da düzenlenen 55. Uluslararası Kiraz Festivalinde en iyi kirazlar yarıştı. En İyi Kiraz Yarışması'nda 12 üretici, tarla bakımı, yetiştirme, ürün toplama ve tadı kapsamında değerlendirmeye alınan kirazlarıyla yarışmaya katıldı. Jüri üyelerinin değerlendirmesiyle en iyi kirazlar seçildi. En iyi kiraz yarışması sonucunda geçen yılki yarışlarda birinci olan Gülzade Yıldız yeniden birinci olup büyük başarı elde derken, yarışın ikincisi Mustafa Kurtkan, üçüncü ise Vedat Ataç oldu.

2 yıldır birinciliği kimseye vermiyor

İki yıldır ilk sırayı kimseye kaptırmayan 63 yaşındaki Gülzade Yıldız, “Çok mutluyum emeğimizin karşılığını aldık. Çok zahmetler verdik. Altları sürülüyor, bakılıyor, gübreleniyor, ilaçlanıyor çok emeğimiz var yani emeksiz değil. Bahçemiz şuanda tertemiz. İki senedir bu yarışlara katılıyorum geçen yıl da birinciydim” dedi.