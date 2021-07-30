Yavuz Mahallesi sokak sokak yenileniyor

Uzun yıllar hizmet alamayan Yavuz Mahallesi, neredeyse tüm sokak ve caddeleri sil baştan yenilenerek daha kullanışlı yollara kavuşuyor. Süleymanpaşa Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, Yavuz Mahallesi'nde eş zamanlı olarak kilit taş söküm, zemin düzeltme, asfalt hazırlık, asfalt serimi ve kilit taş döşeme işleri gerçekleştiriliyor.

Beş sokakta çalışmalar sürüyor

Çalışmalar doğrultusunda; Yavuz Mahallesi İktisat Sokak, Ferah Sokak, Gülbahçe Sokak ve Çeşme Sokak'ta zemin söküm ve düzeltme işlemleri tamamlanarak asfalt serimi yapılmaya başlandı. Ayrıca Tintinpınar Çıkmazı Sokak'ta kilit taş söküm ve zemin düzeltme çalışmaları sürüyor.

Gece gündüz demeden süren çalışmaları yakından takip eden Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, Yavuz Mahallesi'nde yerinde incelemelerde bulunarak mahalle sakinleri ve esnafa da ziyaretlerde bulunarak fikir alışverişinde bulundu. Yol çalışmalarının ilçe genelinde yoğun olarak sürdüğünü ifade eden Başkan Yüksel, yaz sezonu sona erene kadar, etap etap yol sorununun tamamına yakınını çözmeyi hedeflediklerini dile getirdi.